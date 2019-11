In Suriname opgepakte Nijmeegse moordverdachte blijft vastzitten om liquidatie in Amsterdam

G. is eerder dit jaar gevlucht uit Nederland en zat ondergedoken in Suriname. Hij werd aangehouden nadat hij vorige week woensdag betrokken zou zijn geweest bij een beroving, waarbij schoten zijn gelost.



Al tijd bedreigd

Goedhart voelde zich al een tijd bedreigd en had enkele dagen voor de liquidatie een bericht aan een vriend gestuurd waarin hij schreef dat hij naar zijn huis was gevolgd (‘mannen achtervolgen me naar mijn osso, pfff’). Hij vermoedde dat de dreiging te maken had met een openstaande schuld van rond de tweeduizend euro.



In mei dit jaar zijn drie aangehouden criminelen, die gezocht werden door de Nederlandse justitie, Suriname uitgezet. Onder hen de broers Mao R. en Mario G., die vertrouwelingen zouden zijn van Taghi.