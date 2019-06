In Vierdaagseweek meer ruimte voor verkeer over Waalbrug

De maatregelen gelden van zaterdag 13 tot en met zaterdag 20 juli, maar niet voor de dinsdag van de Vierdaagse. De Waalbrug is op die 16 juli stadinwaarts alleen te gebruiken door hulpdiensten en OV(pendel)bussen. Omdat de wandelaars die dag twee keer over de brug lopen, wordt normaal gemotoriseerd verkeer stadinwaarts omgeleid via De Oversteek. Hetzelfde geldt voor taxi’s.



Snelbinder

Ook fietsers mogen die dag de stad niet in via de Waalbrug. Voetgangers (behalve Vierdaagselopers) kunnen die dag in geen enkele richting van de Waalbrug gebruik maken. Het alternatief is de Snelbinder, het voet- en fietspad langs de Nijmeegse spoorbrug.



Voor voertuigen met een hoogte van meer dan 3,1 meter of een gewicht van boven de 3,5 ton verandert er niets. Dat verkeer wordt tot het einde van de 1,5 jaar durende renovatie omgeleid via de Oversteek en de A50.



Sinds eind maart staat de Waalbrug in de steigers. Op de brug wordt een nieuw wegdek aangelegd en de constructie wordt verstevigd en voorzien van een frisse lik verf.