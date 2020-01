Inbreker slaapt in kelder op bed van schoon wasgoed

Dat schrijft de politie op Instagram. Volgens de wijkagenten achter het Insta-account had de insluiper het zich gemakkelijk gemaakt in de kelder van de woning die wordt gebruikt als washok: ‘Van alle schone was had de man een comfortabel bedje gemaakt’.



Hoe lang de man er heeft liggen slapen voordat hij werd ontdekt, is niet bekend. De ‘schone slaper’, een bekende van de politie, is aangehouden en wordt door de politie verhoord.