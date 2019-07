Inbreker steelt alles wat los en vast zit in Vasim: pakken chocomel, staalwol en geldkistje

Bij Splinter roofde de man een doos met pakken chocomel en een doos met staalwol. Bij minimaal zes andere culturele bedrijven in De Vasim forceerde de inbreker ook sloten. Daar ontvreemde hij onder meer een geldkistje, microfoon, treetjes frisdrank, kabels, accu’s en laders.



Merkwaardig

Het lijstje met buit kan nog langer worden als alle 25 bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw de exacte schade hebben opgemaakt. Over de hoogte van de schade kan Splinter dan ook nog niets zeggen.



,,Het leek wel of de inbreker hier bekend was’’, zegt de kunstenaar. ,,Hij is tussen 05.00 en 06.00 uur het hele pand doorgegaan. Het is merkwaardig om op de camerabeelden te zien hoe relaxed hij zijn auto staat in te pakken.’’ Op de beelden is de man echter niet herkenbaar en het kenteken van zijn auto niet te lezen.



Splinter heeft melding gemaakt bij de politie. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen.