Inbreker steelt kassalade van Nijmeegs restaurant: ‘Het is toch al geen makkelijke tijd’

De inbreker kwam binnen door een raam open te breken, en vernielde daarbij zowel ruit als kozijn. Het hele kozijn moet vervangen worden, zegt eigenaar Manuel Jansen. De kassalade is verdwenen. ,,Die trek je er zo uit. Het was een oudje.’’



Net als veel andere zaken in de horeca heeft De Limus vanwege coronamaatregelen een zware tijd achter de rug. ‘Denk je alles gehad te hebben, slopen ze je raam eruit en nemen ze de hele kassalade mee... Zullen het wel harder nodig hebben dan wij!!!’, schrijft Jansen op Facebook.



‘Ben wel van het volharden’

Hoeveel geld er gestolen is, is niet bekend. Ook bij De Limus wordt in toenemende mate met pin afgerekend. ,,Er zit altijd wel iets in natuurlijk. Maar het zijn geen duizenden euro’s. Je weet niet wat een inbreker denkt. Maar nu kun je dit er niet bij hebben, het is toch al geen makkelijke tijd.’’



Jansen verwacht het restaurant vandaag gewoon te openen. Afrekenen kan voorlopig alleen door te pinnen. Hij hoopt dat de schade snel hersteld kan worden, ook al beseft hij dat bouwbedrijven het druk hebben deze tijd.



,,Ik hoorde dat er op kozijnen tegenwoordig een levertijd van drie weken zit. Maar ik ben wel van het volharden. We regelen het wel, zoals we dat gewend zijn in de horeca. Oppakken en gaan.’’