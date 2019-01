Inbrekers met hamer zorgen voor duizenden euro’s aan schade bij Snackpunt Dukenburg

Er is een klein bedrag aan kassageld verdwenen. De meeste schade veroorzaakten de daders, minstens twee, volgens Teuwsen met een hamer. ,,Alles is van de muren gerukt. Ze hebben op een kluis staan inhakken, maar die hebben ze uiteindelijk niet open gekregen.”



Teuwsen zit midden in een verbouwing van zijn Jamin-winkel in winkelcentrum Dukenburg. ,,Daardoor waren in deze hoek van het winkelcentrum de bewegingsmelders uitgezet. De dieven hebben dat waarschijnlijk geweten.” Volgens Teuwsen hadden de bewegingsmelders gewoon aan moeten staan. ,,Ik ben boos op de daders, maar ook op de beheerders en beveiligers van het winkelcentrum. Dit is ronduit nalatig.”



Teuwsen beheert naast Snackpunt Dukenburg ook Snackpunt Molenpoort.