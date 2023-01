‘Ineens ging die auto het fietspad op’: dag na megacrash in Nijmegen is de schok nog groot

Conclusie rapport: niet doen. Maldense ‘kanaal­sprong’ is politiek kansloos

MALDEN - Het lijkt uitgesloten dat Malden in de nabije toekomst een woonwijk krijgt aan de westzijde van het Maas-Waalkanaal. Een fikse meerderheid van de gemeenteraad wil per se dat de nieuwe woonwijk van 735 huizen helemaal in de ‘Kanaalzone’ wordt gebouwd en ziet niets in splitsing van het project.

17:49