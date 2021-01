Infectiearts Voss noemt volle coupés Maaslijn onwenselijk: ‘De vervoerder zou echt iets moeten doen’

column qader shafiq Naar Kitty de Wijze­plaats om voor de namen van onschuldi­ge gevallenen van toen te buigen

28 januari ,,Het is hier koud en er is geen stroom”, vertelde mijn moeder gisteren vanuit Kabul via Whatsapp. Luisterend naar haar, keek ik vanuit mijn verwarmde kamer naar koolmezen die om de beurt aan een vetbol hingen. Bij het afscheid vroeg ze mij al mijn vrienden, maar vooral Arnon de groeten te doen.