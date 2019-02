Infocentrum WO2 in Nijmegen trekt meteen veel publiek

NIJMEGEN - Het nieuwe Informatiecentrum WO2 in de Lindenberg in Nijmegen heeft direct veel publiek getrokken. Zaterdag, de eerste dag, namen honderden bezoekers een kijkje. Lezingen werden druk bezocht en voor filmzaal De Experience stonden geregeld rijen mensen te wachten.

In dat zaaltje is doorlopend een ongeveer 10 minuten durende presentatie te zien met indringende foto's en filmbeelden. Gevechtshandelingen en jodenvervolging in deze regio, het bombardement van Nijmegen, operatie Market Garden en de intocht van de bevrijders trekken in een vlot tempo aan het oog voorbij, met geluidsfragmenten die de zitplaatsen doen trillen.



De afsluitende overzichtsfoto's - van de Nijmeegse binnenstad nu en van kort na het bombardement - worden uitgebreid door bezoekers bestudeerd. Slechts enkele panden bestaan nog.

Interactief

,,Mooi interactief opgezet”, vindt Eric van Kleef uit Nijmegen, samen met enkele oudere familieleden in het centrum. ,,Die generatie is er straks niet meer om hun verhalen te vertellen, dus dit informatiecentrum komt precies op tijd. Op deze manier kun je de herinnering levend houden; het haalt de oorlog dichterbij.”



Ook Bruno Stein uit Düsseldorf (D) is positief. ,,Het is heel goed dat er aan de Tweede Wereldoorlog herinnerd blijft worden. Niemand wil die nazi's meer terug, maar we moeten blijven oppassen. Want ze zijn er nog steeds, maar ze heten nu anders. Als ik hoor over hedendaags antisemitisme, denk ik: hebben jullie dan niets geleerd van die haatpolitiek?”

‘Kleinschalig'

Hanne Ligtvoet uit Nijmegen noemt het informatiecentrum ‘kleinschalig'. ,,Je bent er zo doorheen. Maar je wordt wel geprikkeld om verder te kijken en andere plaatsen te bezoeken”, zegt ze. Met name alles rond het bombardement van Nijmegen vindt ze bijzonder. ,,Zeker om dat in deze dagen te zien. Na de oorlog was het onder de mat geschoven. Het is goed dat het nu weer boven komt.”