Ingetogen ‘herinneringsmoment vol hoop’ in Nijmeegse binnenstad

You never walk alone, zingt Cantemus in de Marikenstraat. Bella Ciao, klinken de vrolijke tonen van dweilorkest de Busband. En vanaf de trappen van het oude stadhuis schalt het Jiddische ‘ojojo’ over de Burchtstraat.



Het is slechts een kleine greep: op veel plekken op de brandgrens, de straatmarkering die het gebied in de Nijmeegse binnenstad omcirkelt dat door het bombardement van 75 jaar geleden is verwoest, gebeuren deze donderdagavond bijzondere dingen.