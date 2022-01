Ingrid raakte gehandicapt na een ongeluk vecht nu al 16 jaar tegen haar verzekeraar: ‘Het is echt een hel’

Het is al geen leuk autoritje voor Ingrid* op die zondag 3 april 2005. Haar vader is enkele dagen daarvoor overleden. Ze rijdt van haar huis net over de grens bij Kleef naar Brabant, om met haar familie de begrafenis te regelen.



Maar het wordt nog erger. Ingrid, op dat moment 28 jaar en gezond, rijdt bij Haps over de provinciale voorrangsweg als onverwachts een auto uit een zijweg van links komt. Ze kan hem niet meer ontwijken en wordt linksvoor geraakt.



Met een harde klap komt haar Volkswagen New Beetle tot stilstand tegen een hoge betonnen rand. Met haar hoofd is ze een paar keer tegen de hoofdsteun en het stuur gestuiterd.



De auto is total loss, maar Ingrid komt net als de andere chauffeur met de schrik vrij. Maar de dagen daarna is ze doodmoe. ,,Ik deed zestig uur per week de boekhouding, inkoop en receptie van het bedrijf van mijn toenmalige partner. Maar dat ging niet meer. Het was chaos in mijn hoofd.”