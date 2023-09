Ingrid ziet aangifte stranden tegen arts om diagnose die haar leven voorgoed veranderde: 'Super spijtig’

Met video / update Brugklim­mer na vier uur van Waalbrug afgehaald: deze mensen gingen hem voor

Een persoon is woensdagochtend op het hoogste punt van de bogen van de Waalbrug in Nijmegen geklommen. Het duurde uren voordat de brugklimmer via een hoogwerker van de brandweer uiteindelijk naar beneden kwam. De verkeerschaos die was ontstaan omdat de brug was afgesloten, is voorbij.