Inlaat Spiegelwaal blijft dicht, ondanks blauwalg

Als de inlaat nu tijdelijk zou worden geopend in de hoop de blauwalg weg te voeren, dan bestaat het risico dat alsnog verontreinigd rivierwater de Spiegelwaal instroomt. Na hernieuwde afsluiting van de inlaat zou de provincie het water daarna opnieuw moeten bemonsteren voordat er in gezwommen kan worden.



,,In theorie is dat mogelijk, maar het biedt weinig soelaas. We hebben te maken met uitzonderlijk langdurig hogere buitentemperaturen. Daardoor is de kans heel groot dat de blauwalg zich kort daarna weer gaat ontwikkelen’’, zegt Holleman. Liefhebbers van zwemmen in de Spiegelwaal moeten dus nog even geduld hebben. ,,Blauwalg verdwijnt pas als de buitentemperaturen gaan dalen en daarmee ook de watertemperatuur. Dit betekent, gezien de weersverwachting, dat deze situatie voorlopig niet verandert.’’