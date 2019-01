Innovator Lucien van het Radboudumc zag het einde van de app al in 2012 aankomen

‘Apps zijn over vijf jaar uitgestorven’ (De Gelderlander, 17 februari 2012)

‘Het ziekenhuis van de toekomst, dat is data, social media en 3D-printen’ (De Tijd, 19 januari 2013)

‘De dokter is echt niet altijd nodig, routinewerk doet de computer beter’ (Trouw, 28 februari 2015)

,,Eerst was de discussie: heb je altijd een dokter nodig of kan het ook door een verpleegkundige. En als het ook door een verpleegkundige kan, kan het misschien ook wel door een stukje software. Dat een patiënt thuis drie keer per dag zelf zijn bloeddruk meet, is door de vijf grootste zorgverzekeraars van Nederland inmiddels tot verzekerde zorg gemaakt. Je bloeddrukmeter en weegschaal worden vergoed, net als dat er beeldcontact kan worden opgenomen. Dat bedoelde ik met routinedingen. Ik kan het nog niet wetenschappelijk onderbouwen, maar mijn gevoel zegt dat de tijd die gezondheidszorg in beslag neemt voor 80 procent logistiek is. Dan heb ik het over het huis uitgaan, de bus pakken, de auto parkeren, vrij nemen. Kleine bedrijfjes zeggen nu dat ze met computersnufjes snellere zorg kunnen leveren dan ziekenhuizen. Bijvoorbeeld in een particulier hartcentrum. Ze pakken krenten uit de pap, dat gaat veel meer gebeuren. Over een jaar of tien kijken we naar beneden en zeggen we: wat is dat voor rare Zwitserse gatenkaas hier beneden.

‘Het ziekenhuis van de toekomst is de supermarkt’ (De Tijd, 28 maart 2015)

‘Ethiek is de grootste uitdaging van medische vernieuwing’ (De Gelderlander, 26 maart 2016)

Je gaat een ontwikkeling krijgen dat je je afvraagt: willen we alles wat kan? Hoe kom je daarachter? En: willen we dat dan ook voor alle patiënten? Kunnen alle patiënten zo'n afweging maken? Voorbeeld: ik ben iemand die moeilijk kan rondkomen en heb twee chronische aandoeningen. Hoeveel groter is de verleiding voor mij als patiënt om die data te verkopen, zodat ik toch nog mijn gezin kan onderhouden? Dit is waarom ik wel vaker heb gezegd dat je je kinderen geen techniek moet laten studeren, maar ethiek. Overal zullen we ethici in dienst moeten nemen. Omdat de vraagstukken de komende twee decennia groot worden in omvang en diepgang. Dat word een heel vervelende fase. Stel je hebt iemand bij wie je op basis van het dna-profiel kan zien dat hij de 100 vol maakt. En er komt een jonge vent van 23, die gaat de 30 niet halen. Maar je hebt maar geld voor één chemokuur? Welke dokter gaat dan nu die keuze maken? En moet die dokter die keuze maken of maakt de verzekeraar die keuze?”

‘We hebben veel geïnvesteerd in wat gaandeweg zijn vruchten af zal werpen’ (afscheidsblog Lucien Engelen, 2018)

,,We weten al een paar jaar dat als we 5 procent van onze policonsulten via video doen, dat we 200 parkeerplekken per dag minder nodig hebben. Op termijn kun je een garage uitsparen. Heel concrete kennis, maar is het ons gelukt? Nee, nog niet. Dat is het moeilijke van innoveren, invoeren kost veel tijd.



De werknemers van het Radboudumc werken keihard aan goede zorg, zo hard dat ze te weinig tijd nemen om te kijken of ze ook op een andere manier kunnen werken. Daarom is het zo goed dat we in 2010 het platform Reshape Centre hebben mogen opzetten dat de opdracht kreeg om uit te dagen. Dat uitdagen kost energie, en niet alles gaat in één keer goed. Als we alles van te voren hadden geweten, waren we aan veel ook niet begonnen. Maar ook dat hoort bij innoveren.



Zeker is dat ontwikkelingen buiten ons om een enorme druk gaan leggen op de gezondheidszorg. Tegen de raad van bestuur heb ik gezegd dat onze insteek was en is dat we een soort van zachte landing willen maken in de toekomst. Ik wil niet zeggen dat we helemaal zonder een bump neerkomen. Maar wel dat het tot nu toe lekker is gegaan.”