Inschrijvingen voor de Nijmeegse Vierdaagse 2019 lopen gesmeerd

Devils wint grimmige bekerfina­le door golden goal Melissant

3 februari DEN HAAG - Ahoud Devils heeft de nationale beker gewonnen. In een grimmige sfeer in ijshal De Uithof in Den Haag was de Nijmeegse ijshockeyploeg te sterk voor Hijs Hokij Den Haag: 4-3. Jeffrey Melissant, vorig seizoen nog spelend voor Den Haag, scoorde in de verlenging de golden goal. Devils won de beker voor het laatst in 2009.