InScience filmfestival moet groeien en verkast naar het voorjaar

InScience trekt - buiten de coronajaren - ruim tienduizend bezoekers. Het is inmiddels een van de grote wetenschapsfilmfestivals van Europa. Om impact te blijven maken, wil de organisatie het evenement verder laten groeien. In het voorjaar kunnen meer premières worden vertoond. Ook gaat InScience, behalve in filmhuis LUX, ook programmeren op andere plekken in de stad.

Snijvlak tussen wetenschap en cultuur

Het wetenschapsfilmfestival beweegt zich op het snijvlak van wetenschap, kunst en cultuur. Wetenschap is een populair onderwerp voor film. Denk aan spannende science fiction of heldhaftige verhalen over ontdekkingen. Film wordt ook gebruikt als middel om wetenschap toegankelijk te maken voor een breder publiek. Wetenschappers werken mee aan documentaires over hun vakgebied, ze treden op in televisieprogramma’s en geven theatercolleges.

Dit najaar geen festival maar wel een tweedaags programma, getiteld Amazing Discoveries. In het weekend van 4 en 5 november is er een selectie van de meest spraakmakende films van de afgelopen zeven jaar. Zoals Is The Man Who Is Tall Happy? het beroemde en geanimeerde gesprek tussen filmkunstenaar Michel Gondry en taalkundige Noam Chomsky. Of The Farthest over de randen van ons zonnestelsel en daarbuiten. En Inventing Tomorrow waarin tieners over de hele wereld, oplossingen bedenken voor klimaatproblemen.