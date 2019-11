InScience: Onderzoek ‘Hersenen in je buik?’ wint Klokhuis Wetenschapsprijs

Molotov­cock­tail legt wéér bedrijf op Nijmeegse Westkanaal­dijk in de as

17:00 NIJMEGEN - Het Nijmeegse industrieterrein Westkanaaldijk is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw opgeschrikt door een forse brand. Ditmaal was Prince Trucks, een bedrijf dat handelt in onder meer vrachtwagens en bulldozers, de klos.