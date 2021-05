Inspectie kraakt Nijmeegse basisschool Hazesprong: hele school presteert onvoldoende

VIDEO en UPDATE Opnieuw autobrand en mysterieu­ze tekst bij woning in Nijmegen: ‘In deze straat is 30 jaar niks gebeurd’

22 mei NIJMEGEN - Opnieuw is afgelopen nacht bij een woning aan de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen een auto in brand gestoken en een leus op de stoep gekalkt. Dat gebeurde ook in de nacht van donderdag op vrijdag.