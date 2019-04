Inspectie onderzoekt aanvaring cruiseschip op de Waal

Zoektocht geslaagd: Britse kleindoch­ter vindt Nijmeegse familie Vermeulen

10:41 NIJMEGEN - Het is best even schrikken als je je eigen babyfoto in de krant ziet staan. Maar Nijmegenaar Ton Vermeulen (78) reageert verheugd op de zoektocht van de Britse Mandy Jackson, die graag in contact wil komen met het gastgezin van haar opa, oorlogsveteraan Walter Webster. Gisteren stond haar oproep in deze krant.