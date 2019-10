Inspectie vraagt informatie over ontsnapping tbs’er op

Op basis van de informatie over de vlucht weegt de Inspectie af of het incident apart onderzocht moet worden, aldus een woordvoerder. ,,Dat doen we niet altijd.” In 2017 en 2018 kreeg de Inspectie 49 meldingen over tbs’ers die de benen namen.



Voor burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen lijkt de maat vol. De ontsnapping van Van Z. is de derde tbs’er die in korte tijd in zijn stad de benen neemt. Bruls vindt dat ‘zorgwekkend’ en eist opheldering. Een woordvoerder van De Pompekliniek beloofde dit weekeinde dat de kliniek de burgemeester zal informeren.



Het Nijmeegse raadslid Jean-Paul Broeren Vindt dat zodra een tbs’er ontsnapt uit de Pompekliniek, zijn naam en foto publiekelijk bekend worden gemaakt. ,,Die gasten kiezen er immers zelf voor om de biezen te pakken”, zegt het raadslid van Stadspartij DNF.