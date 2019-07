Inspectie: zorg over Stichting Onderdak

De inspectie adviseert gemeenten om in te grijpen.



De inspectie is zeer tevreden over de persoonlijke manier waarop cliënten zorg krijgen, maar valt vooral over de organisatie eromheen.



Risico’s voor cliënten zijn niet goed in beeld, medewerkers hebben niet allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag, verbeterplannen uit het verleden zijn niet uitgevoerd, er is geen duidelijk beleid over alcohol- en drugsgebruik, het medicatiebeleid is niet in orde en er is sprake van onvolledige dossiers.



Stichting Onderdak biedt hulp aan zo’n 250 mensen in Gelderland en Overijssel die nergens anders meer terecht kunnen.



De inspectie controleert Stichting Onderdak na calamiteiten in 2018, waarbij er twijfels waren over de professionaliteit van de organisatie.



Bestuurder Stephan Embden zegt het overzicht te zijn kwijtgeraakt door te snelle groei van zijn organisatie. Hij heeft vertrouwen in de goede afloop. ,,Het is nu een kwestie van de puntjes op de i. Daar werken we nu aan.”