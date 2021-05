Internetoplichter plukte gewoon Patricia’s naam en foto van Facebook: ‘We vertrouwen even niemand meer’

Marina en Cees kregen géén geld terug van de bank



Dat de oplichters geraffineerd te werk gaan, merkten Cees en Marina uit Zutphen. Ook zij werden benaderd door Patricia Jansen via een advertentie op marktplaats. ,,De deal werd gesloten en we werden gevraagd een verzendlabel aan te maken via een link die ze stuurden. Dat was het moment waarop we eigenlijk hadden moeten ingrijpen. Maar ja, we waren helemaal blij dat het jurkje verkocht was’’, vertelt Cees.



Via de valse website wisten de internetcriminelen in te loggen op het internetbankieren. En toen begon deel twee van de oplichting. ,,Ze hadden vanaf onze spaarrekening 2000 euro overgemaakt naar onze betaalrekening. We zagen dat daar inderdaad opeens geld op stond. Maar, zo appten ze: wij hebben dat per ongeluk gedaan. Hier hebt u een tikkie. Wilt u het bedrag even terugboeken?’’



Om geld over te boeken naar een externe rekening is vaak een tweestapsverificatie nodig, zoals bijvoorbeeld een code van de Rabo-reader. Omdat de criminelen daar niet bij konden, probeerden ze het op deze manier.



Het ging allemaal heel snel en onder grote druk. Het tweetal verzuimde te controleren wat er nu echt gebeurde en betaalde tot vier keer toe een tikkie-verzoek van 500 euro. Pas later ontdekten ze dat dat niet het geld van een ander was, maar van henzelf. ,,Toen hebben we snel alles laten blokkeren, maar het kwaad was al geschied.’’



De zaak krijgt een heel zure afloop voor het tweetal. Omdat ze zelf actief geld hebben overgemaakt naar de oplichters, betaalt hun bank hun geen schadevergoeding uit. ,,Natuurlijk hebben we aangifte gedaan, maar ik heb er inmiddels geen grote verwachtingen meer van dat we het terugkrijgen.’’



De affaire heeft hen weinig goeds gebracht. ,,Het voelt echt alsof er een vreemde in je huis is geweest. We zijn opeens tegen iedereen argwanend. Dit zijn we niet zomaar vergeten.’’