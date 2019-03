Intersport Nijmegen mogelijk sneller gesloopt: ‘liever vandaag dan morgen’

,,We kijken op dit moment naar vervroegde sloop”, zegt een woordvoerster van de gemeente. Het pand - waar tot 2013 sportzaak Intersport in huisvestte - stond al jaren op de nominatie voor sloop. Het gebouw, eigendom van vastgoedmagnaat Ton Hendriks, moet later dit jaar tegen de vlakte gaan en plaatsmaken voor een supermarkt, 145 studio's voor studenten en een dertigtal appartementen voor mensen die zorg nodig hebben. Die plannen liggen nu bij de welstandscommissie. Ton Hendriks: ,,Wat mij betreft beginnen we zo snel met de sloop van het huidige pand.”



Nadat in de nacht van 31 december al brand uitbrak in het gebouw, ging het gisternacht dus opnieuw mis. Om omstreeks half vier in de ochtend zag een voorbijganger rook uit het pand komen, waarna hij de brandweer alarmeerde. Brandweermannen drongen het hermetisch afgesloten pand binnen. Op de eerste verdieping troffen zij brandende pallets aan. Aangestoken, zo blijkt inmiddels. In het pand was niemand aanwezig. Drie buurthuizen werden voor de zekerheid ontruimd. Omstreeks vijf uur in de ochtend was de brand geblust. De politie heeft de zaak nu verder in onderzoek.