‘Intimiderende acties’ van boeren raken mikpunt Vollenbroek niet: ‘We leven in een beschaafd land’

Bruls sluit Nijmeegs café TweeKeer­Bel­len om overtre­ding coronare­gels

14:13 NIJMEGEN - Café TweeKeerBellen in de In de Betouwstraat in Nijmegen is voorlopig dicht. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft het café gesloten omdat de eigenaar zich niet aan de coronaregels hield.