Into the Okavango is winnaar vierde editie InScience festival

Video Student Furkan schrikt van harteloos­heid jongeren in BNN programma ‘Schuldig of niet?’

11 november NIJMEGEN - Oordelen. Daar zijn we allemaal goed in. Vaak impulsief, zonder de feiten goed te kennen. Nijmegenaar Furkan Sogut stoort zich er aan. Een oproep om op televisie mee te discussiëren over waargebeurde geweldsdelicten greep de 21-jarige dan ook met beide handen aan. Maandagavond is zijn bijdrage aan het programma Schuldig of niet? te zien bij BNNVARA op NPO 3.