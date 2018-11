Irakees (19) had seks met Syrisch meisje (15) en moet mogelijk cel in voor ontucht

NIJMEGEN - Een beetje naïef, maar vooral ook dramatisch, verliepen het leven en de liefde voor een Syrisch meisje van 16 afgelopen anderhalf jaar in Nijmegen. In een jaar tijd vluchtte ze uit haar land, scheidden haar ouders, werd ze verliefd én zwanger, en raakte ze haar zwangerschap én haar vriendje kwijt. Als de rechtbank ook vindt dat de relatie ontucht opleverde, is het dramafilmscenario compleet. De officier van justitie eiste 15 maanden cel.

Het meisje ontvluchtte in de zomer van 2017 haar eigen land om zich met haar vader bij haar moeder en broertje in het vreemde Nederland te voegen. Daar duurde het niet lang of haar ouders gingen scheiden.

Terwijl de ene na de andere zekerheid in haar bestaan wegviel, was híj daar: een destijds 19-jarige Iraakse asielzoeker uit Cuijk die óók op Schiphol had gestaan toen ze in Nederland aankwam. Maar hij was al uitgeprocedeerd. Én ook nog christelijk en niet islamitisch.

Ergernis

Terwijl haar vader en moeder rechtszaken voerden over de voogdij over haar, kroop die liefde waar die niet gaan kan. Tot ergernis van haar vader, die in de uitgeprocedeerde christelijke jongeman geen geschikte partner zag voor het toen 15-jarige meisje.

Hij schakelde de wifi thuis uit, zodat ze geen contact meer met haar vriendje kon hebben. Maar daarop liep het meisje weg. Ze had twee keer seks met haar vriendje gehad, en vermoedde dat ze zwanger was. Ze wilde trouwen met haar grote liefde en was bang voor de reactie van haar familie op haar zwangerschap.

Zwangerschapstest

De vader waarschuwde de politie. Hij vreesde dat zijn dochter zou onderduiken of verdwijnen naar het buitenland, met de Irakees die bijna werd uitgezet. De politie trof het meisje op het station aan.

De jongen en zij gaven hun relatie en de seks toe en het meisje deed op het politiebureau de zwangerschapstest die hij kort daarvoor had gekocht. Die bleek positief. Op het politiebureau zag het meisje haar vriendje voor het laatst. Toen hem werd verteld dat seks met een meisje onder de 16 in Nederland niet mag, kwam er een abrupt einde aan de liefde.

Abortus

De vader deed aangifte en de Irakees werd aangeklaagd wegens ontucht. Het meisje besloot – volgens hulpinstellingen aanvankelijk niet van harte maar uiteindelijk toch vrijwillig – tot een abortus. Haar vriend heeft intussen een vertrekpremie genomen en is vrijwillig naar Irak teruggekeerd. Maar niet voordat hij bij de politie opeens nog betwijfelde of de zwangerschap wel door hèm kwam.

De officier van justitie vindt dat de 19-jarige had moeten weten wat hij aanrichtte in het prille leven van zijn vriendinnetje. Zeker omdat zij in haar eigen cultuur niet meer huwbaar is nu ze seks heeft gehad.