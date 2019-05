Iris uit Groesbeek zag haar Buddy in een monster veranderen: ‘Lijn je hond aan’

opa in de oorlog - deel 5 ‘We dachten bevrijd te zijn maar het bleef oorlog’

2 mei Nijmegenaar Harry Beemsterboer was 16 jaar, toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen. Aan zijn kleinzoon Bram van Zundert vertelde hij vlak voor zijn dood - twee weken vóór Bevrijdingsdag 2018 - over het dagelijks leven aan de Groesbeekseweg 249 in het Nijmegen van de oorlogsjaren. Vandaag deel 5.