Iris versiert nagels in een tattooshop in Nijmegen: 'Ik lakte de sterrennacht van Van Gogh'

indebuurtVan Gogh-kunst, citroenen of gewoon een leuk kleurtje op je nagels: Iris van Hees van The Nail Art Club lakt het allemaal. En waar ze dat doet? Op een heel speciale locatie.

Op 1 juni zei Iris haar baan als brand designer op en besloot ze fulltime als nailtech aan de slag te gaan. De liefde voor nagels mooi maken ontstond in de coronaperiode. “Tijdens die periode stond in mijn beleving de wereld in vuur en vlam en was er bijna geen ontsnapping aan negativiteit. Daardoor genoot ik ervan oppervlakkige dingen te doen – zoals mijn nagels – en te genieten van hele kleine, simpele dingen.”

Als mijn nagels maar goed zitten

“Mijn gedachte van ‘het is allemaal al ingewikkeld genoeg’ veranderde ik naar ‘als mijn nagels maar goed zitten’. Wat wellicht een oppervlakkige gedachte is in zo’n periode, maar het was precies wat ik toen nodig had. Dat is het nog steeds, net als voor veel anderen vrouwen (zoals mijn lieve klanten). Daarnaast heb ik altijd een ondernemersgeest en enorm veel creativiteit gehad, dus een eigen onderneming hierin starten had ik zo besloten.”

Lakken in een tattooshop

Iris had direct bij het openen van haar salon een unique selling point te pakken. Ze lakt namelijk nagels in de tattoostudio Heart of Gold Tattoo. “Rik, de eigenaar, is een goede vriend van mij. Tijdens mijn zoektocht naar een plek vroeg hij waarom ik niet bij hem kwam lakken. Toen viel alles op zijn plek. De sfeer hier past perfect bij het concept dat ik voor ogen had: een soort huiskamergevoel.”

“Voor mijn klanten is het steeds weer even wennen. Het is grappig om te zien hoe ze soms om zich heen kijken. Vooral als je nooit een tattoo hebt laten zetten, is het leuk het eens van dichtbij te zien. Sommige klanten hebben zelfs na een afspraak bij mij een tattoo laten zetten!”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Iris, Peter en hond Mien in Heart of Gold Tattoo © indebuurt Nijmegen

Verzorging voor je nagels

Iris vertelt dat ze niet ‘zomaar’ nagels lakt: “Ik verzorg ze ook echt. Daarom noem ik mezelf liever nailtech. Ik gebruik een natuurlijk product, genaamd BIAB. Dat is beter voor je nagels, het helpt ze op een natuurlijke manier groeien en het houdt ze soepel. Tijdens mijn opleiding tot nailtech heb ik alle ins en outs van het vak geleerd, dus ik kan tijdens het lakken meteen het nodige advies geven.”

Creatief brein

Heb je geen idee welke creatie je op je nagels wil? Dan komt Iris haar creatieve brein goed van pas. “Een van mijn klanten had laatst een gala in Sterrennacht-thema. Ze vroeg mij of ik een leuk ‘nagelidee’ had. ‘Laten we kunst van Van Gogh creëren’, zei ik. Ik kon het niet laten een detail van de Sterrennacht toe te voegen. Het pakte ook nog eens perfect uit, al zeg ik het zelf.”

In de toekomst

Bij de vraag hoe Iris haar bedrijf in de toekomst ziet, ontstaat er een glinstering in haar ogen. Plannen zijn er zeker! “Op een dag open ik mijn eigen zaak. The Nail Art Club heet niet voor niks ‘club’. Ik zie het echt als een soort community. Een plek waar je naartoe gaat om gezellig te kletsen, een koffietje te drinken en ook nog eens je nagels te laten doen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!