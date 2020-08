Is de Struinfiets in Nijmegen straks taboe door de nieuwe regels?

Elke week komen er toeristen in de Nijmeegse wijk Plant je Vlag: ‘Je vindt het prachtig of verschrik­ke­lijk’

10:04 NIJMEGEN - Zelf een woning bouwen naar eigen inzichten. Dat was de gedachte achter de wijk Plant je Vlag in Nijmegen-Noord. De wijk, die mede ontstaan is door een economische crisis, is inmiddels een toeristische attractie.