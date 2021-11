Is de wolf die schapen doodbeet in Ooij nu de slachter van de Betuwe en Brabant?

Video Drie dagen later is het opnieuw raak: twee auto's uitgebrand in Nijmegen

NIJMEGEN - Twee auto's die geparkeerd stonden in de Verdistraat in Nijmegen, zijn in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan. Maandagnacht was het ook al raak in de Waalstad: toen brandden er twee voertuigen uit in de wijk Zwanenveld.

25 november