‘Is dit wel de as van vader en moeder?’ Twijfels van Groesbeekse familie zullen ‘nooit verdwijnen’

Houdt hij me voor de gek? Even denkt Ben Janssen (62) aan een grap als broer Dick (64) op 11 maart in hun groepsapp een brief post van crematorium Jonkerbos. Wanneer de familie de as van hun overleden moeder (90) op komt halen, is de vraag. Vreemd, vinden de vijf nazaten van Diny Lamers. Want ‘ons mam’ staat toch al maanden bij dochter Carin (56) op de kast?