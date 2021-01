Is Erna’s hondje Hope de cobrakiller van Dukenburg? ‘Ik heb haar nog nooit zo opgewonden gezien’

De kogel ging door zijn romp heen: stond hij met zijn rug of gezicht naar de schutter?

28 januari ARNHEM - In de strafzaak over een schietpartij op het station in Nijmegen 11 augustus 2020, gaat een forensisch radioloog de schotwonden onderzoeken. Dan kan bijvoorbeeld duidelijk worden wat de inschotwond en wat de uitschotwond was.