Is het hier oorlog? Nee, Metterswane is bijna gesloopt

Dertig ‘gevaarlij­ke’ bomen langs spoor en N325 gekapt

5 december NIJMEGEN - Het is even wennen voor wie over de Prins Mauritssingel (N325) in Lent rijdt: de groene wand tussen de weg en het spoor is niet meer zo groen. De gemeente Nijmegen heeft deze week zo’n dertig grote populieren gerooid die tussen de weg en het spoor stonden. In het voorjaar worden er nieuwe bomen geplant.