Is het Keizer Karelplein de meest gestoorde rotonde van Nederland? Dit vinden jullie

Cabaretier Peter Pannekoek maakt de tongen los. De Amsterdamse komiek uitte zijn verbazing op Twitter over het Keizer Karelplein in Nijmegen. Volgens hem de meest gestoorde rotonde van Nederland. Maar veel van onze lezers denken heel anders over het ‘KKP’, zo blijkt uit de talloze reacties die binnenkwamen op het verhaal.

‘Elke vijf minuten zie je wel bijna een ongeluk. Ik vermaak me prima!’, aldus Peter Pannekoek afgelopen week op Twitter. Hij was in Nijmegen voor een paar optredens in de schouwburg, die aan dat Keizer Karelplein zit. Logisch dat zijn blik op het verkeersplein viel en hij constateerde dat het de meest gestoorde rotonde van het land is.

‘Beste plein van Nederland’

‘Dit is het beste verkeersplein in Nederland. Een plein waar de ware automobilist zich onderscheidt van de rest. Dit is anticiperen op hoog niveau. Nadenken bij wat je zelf doet een wat de ander zou kunnen doen', reageert Eric Roeland op onze site.

‘Het Keizer Karel plein (zoals het nu is) hoort bij Nijmegen zoals de waalbrug. Niks aan doen!’, vindt Ron Kampschreur.

In het begin was het wel even moeilijk, erkent Mient Waal. ‘Moest even leren, dankzij veel getoeter, piepende remmen, opgeheven vuisten en achteraf de verkeersregels daar googelen over wie er nou gek was, zij of ik. Ik dus. Maar nu ik het weet gaat het prima. Zoveel mogelijk rechts blijven, goed uitkijken en geen haast hebben. Het is een heel avontuurlijke rotonde. On-Nederlands naar mijn gevoel.

Quote Ja doooodeng, pff, elke keer als ik er over moet schijt ik 77 kleuren

Ook Herman Kusters is er dol op: ‘Het KK plein is van enorm nostalgische waarde. Nooit iets aan doen, zolang het bij blikschade blijft. Heerlijk die uitdaging iedere keer weer met in het midden de mooi aangelegde ‘tuin’.’

Ook voor de iets oudere automobilist, is het KKP een peulenschil, vindt Fred Budde. ‘Ik ben nu 69 jaar en heb 51 jaar mijn rijbewijs en kom best veel over het KKP en heb daar echt nooit enkele moeite mee je moet tuurlijk uit je doppen kijken maar ik vind het absoluut geen gevaarlijke rotonde. Vroeger toen er nog kinderkopjes als wegdek waren en het regende, toen was het link daar voor glijpartijen, maar nu, ik vind het een super stukje Nijmegen.’

Quote Alsof je in Parijs rijdt. Rondje Arc de Triomphe’

‘Heerlijke rotonde, gas op de lollie en goed kijken, niks aan de hand!’, laat Heidi Theunissen weten.

‘Even diep ademhalen en dan ‘go with the flow’. En genieten van het vakantie gevoel. Alsof je in Parijs rijdt. Rondje Arc de Triomphe’, laat Susan Wendker weten.

Toch zijn er ook mensen die geen fan zijn. B. Vermeulen bijvoorbeeld. ‘Geen enkele stad in Nederland heeft zoveel idiote verkeerssituaties. Logica ontbreekt echt bij de bedenkers.’

Ook G.W. Jansen is kritisch. ‘Hier durf ik écht NIET te rijden, én hier zal ik ook NOOIT van mijn levensdag rijden!!!!!!!’

Quote Eindelijk weer eens het Keizer Karel plein op mogen scheuren. Ik kan er echt naar uitkijken

KKP gevaarlijk? Het kan nog erger in Nijmegen, vindt M. Kuijpers: ‘Dan is hij nog niet op het verkeersplein geweest tussen de Energieweg en de nieuwe brug. Dat is net een escaperoom voor onbekenden.’

Camilla van Draanen: ‘Ja doooodeng, pff, elke keer als ik er over moet schijt ik 77 kleuren.’

Een planologisch ‘Nimweegs gedrocht’ is het volgens Pieter van den Berg. ‘Op een paar honderd meter afstand van het winkelcentrum/binnenstad. Dat had al 60 jaar geleden flink gecorrigeerd moeten worden met een volledig herlegging. Heb midden jaren zeventig 7581 keer met mijn Mini’tje dit plein ‘bedwongen’ op weg naar de Faculteit Geografie op de Berg en Dalseweg. Denk dat ik geen schade heb gereden in deze ‘chaos’ omdat ik maar in een klein autootje reed!!’

Toch zijn de tegenstanders onder de reageerders veruit in de minderheid. Er zijn beduidend meer liefhebbers van het KKP.

Jan Joldersma: ‘Prachtig verkeersplein. Ik rij er al 53 jaar overheen. Bij groen oprijden ff opletten voor links en dan gassen, gelijk naar het midden opletten voor rechts en doordrammen, langzaam naar rechts laten lopen en afslaan. Supersnel.’

‘Just go with the flow’, schrijft Wim Schaap.

‘Als je op dit plein niet kunt of durft te rijden dan snel je rijbewijs inleveren’, stelt Martien Vondenhoff.

‘Keizer Karel plein is het beste plein ever’, laat Marius Broeders weten. ‘Die rotondes met voorgeprogrammeerde gootjes, die zijn irritant. Ik nodig Peter P. uit de rotonde bij de Oversteek eens een paar keer te nemen.Dan ben je meteen genezen. Ik vind het beter bij je karakter passen, dat je dingen zelf mag/kan bepalen! Maar wellicht niet passend bij je rij capaciteiten. Zit ik er ver naast? Hopelijk blijft het KK-plein voor altijd zo.’

Thuiskomen (ik woon al jaren niet meer in Nijmegen maar ben er wel geboren) en eindelijk weer eens het Keizer Karel plein op mogen scheuren. Ik kan er echt naar uitkijken!, zegt M. Demiray.

Anton Hummel: Als Nijmegenaar zeg ik: wij zijn uniek en willen dat zo houden. Wen er maar aan. Midden op het plein is een liefelijk klein parkje.

‘Op het Keizer Karelplein voel ik me weer als een kind dat buiten mag spelen. En ja, ik ben geboren en getogen in Nijmegen’, laat Jos Sutmuller weten.

John Smit vindt het een eitje en legt het nog eens helder uit. ‘Het is heel simpel Peter. Pak een pannenkoek en teken met stroop een lijntje vanaf de zijkant richting het midden. Dan laat je het lijntje langzaam naar buiten lopen totdat je eraf wil. De botsingen ontstaan pas als je de hele buitenkant met poedersuiker bestrooid terwijl je nog lang niet bij je afslag bent. Dan ben je echt een pannenkoek.’