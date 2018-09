Is Imec ons 65 miljoen waard?

De organisatie heeft zich gevestigd in Florida (VS), Japan, Londen en Parijs en wil nu ook naar Gelderland komen. Het zou de tweede vestiging in Nederland worden, want Imec is samen met het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO oprichter van het Holst Centre in Eindhoven. ,,Een excellent instituut”, zegt Thomas Grosfeld, innovatie-expert bij VNO-NCW. De bril die ziektes kan detecteren, is bijvoorbeeld in Eindhoven gemaakt.