Is Joost uit Nijmegen de Mathieu van der Poel van de sportorganisatiewereld?

Nijmegen krijgt geen verkeers­bor­den van bamboe

7:12 NIJMEGEN - Nijmegen krijgt voorlopig geen verkeersborden of geluidsschermen van bamboe. Het college van burgemeester en wethouders ziet niets in het voorstel van de Partij voor de Dieren om in Nijmegen een proef te houden, zo laat zij weten in een brief.