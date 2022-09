Is NEC echt de FC Sint Maartenskliniek geworden?

Met video In deze nieuwe Nijmeegse winkel koop je kleding per kilo: ‘Willen bijdragen aan een sustaina­ble wereld’

NIJMEGEN - Gedragen spijkerbroeken, fletse polo’s, Adidas-jackjes met een leven achter zich: in drie uur tijd verkochten ze zaterdag ruim 100 kilo kleding bij Kilo Kilo in Nijmegen, een winkel in vintage kleding die in opkomst is in Nederland. ,,Wow, dit is echt lelijk.”

27 augustus