Is Piet Hein een zeeheld of zeeschurk? Zes ‘foute’ straatnamen langs de deugmeter

Het was een bescheiden actie, maar hij past in een groter verhaal. In de Nijmeegse wijk Bottendaal en in Nijmegen-Oost hingen activisten vorige week alternatieve naambordjes aan de palen: geen Van Heutszstraat, maar 397 Quartermaster Truck Companystraat. Want: Jo van Heutsz was een staatsman met bloed aan zijn handen. Terwijl de Afro-Amerikanen van de geallieerde truckcompagnie Nijmegen bevrijdden in de Tweede Wereldoorlog.



Tegen de achtergrond van het racismedebat ontstaat de laatste jaren geregeld discussie over straatnamen en standbeelden. In Bristol trok iemand het beeld van een 17de-eeuwse slavendrijver van z’n sokkel, in Nederland voeren we discussie van Zwarte Piet en negerzoen tot kunstcentrum Witte de With in Rotterdam. En nu dus ook over straatnamen in Nijmegen.