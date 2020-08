Is thuiswerken een zegen of straf? ‘We willen niet terug naar het oude normaal’

Haar leven is kortom meer in balans, zegt ze, en dat draagt bij aan ‘werkgeluk’. ,,Ik ben minder moe dan voor de coronacrisis.” Maar er is zeker óók een andere kant, zegt Venema, HR-manager van de Rabobank in de regio Gelderland Zuid.



,,Thuiswerken is ook een straf. Want geen geintjes met collega’s bij de koffieautomaat. Geen sociale structuur en geen ritme van het werk. Je moet het nu allemaal uit jezelf halen. En het is ook lastig om te weten hoe het écht met een collega gaat, want je mist de bodylanguage, de lichaamstaal.”



,,Een video-vergadering beginnen we als team een paar keer per week met een check-in: Hoe zit iedereen erbij? Speelt er iets? Kunnen we helpen? Een collega met ouders die in deze coronatijd zorg en aandacht nodig hebben, gaat nu één dag naar hen en werkt op een ander moment langer door. ”