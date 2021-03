Is weglaseren van kwaadaardige hersentumor doorbraak? Radboudumc hoopt het

Mijn Dierbare Vera is dolblij dat ze een bord van opa, plateel­schil­der Theo Oor, kon bemachti­gen

26 maart ,,Dit bord, van potterie Oud Delft in Nijmegen, is beschilderd door mijn opa. Theo Oor. Ik vind het heel mooi en bijzonder dat ik iets in mijn handen kan houden wat hij destijds ook in zijn handen heeft gehad. Hij moet uren bezig zijn geweest met alle motieven. Dat was destijds nog allemaal handwerk.”