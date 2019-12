Jaap Robben is vierde schrijver die boek over Nijmegen gaat maken

Jaap Robben is geen onbekende in Nijmegen, woonde er lange tijd en was stadsdichter. Hij schrijft voor kinderen en volwassenen. Zijn romans Birk en Zomervacht werden goed ontvangen. Burgemeester Hubert Bruls over deze schrijver: ,,Mooi dat hij deze opdracht aanvaard heeft. Een gerenommeerd schrijver die zijn sporen al lang verdiend heeft en die een duidelijke binding met onze stad heeft.”



Schrijvers die van de gemeente Nijmegen een opdracht aanvaarden, krijgen 30.000 euro om een roman te schrijven waarin Nijmegen een prominente rol speelt.



Het eerste boek in deze serie is de De Ochtendgave van A.F.Th. van der Heijden, dat werd in 2015 gepubliceerd. Vorig jaar ging het stadsbestuur in zee met Verbogt en De Loo. Deze schrijvers hebben een begin gemaakt en zullen hun boek in 2022 voltooien. Robben heeft tot en met 2013 de tijd.