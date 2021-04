Jacob (13) en Tina krijgen alsnog verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven

update Twee­de-Kamerleden roepen staatsse­cre­ta­ris op met hand over hart te strijken voor Jacob en Tina

7 april NIJMEGEN - Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) moet om humanitaire redenen de Syrisch-Nijmeegse vluchtelingen Jacob (13) en Tina alsnog verblijfsrecht verlenen in Nederland en niet uitwijzen naar Armenië. Belangrijkste argument: Ze komen niet uit Armenië, maar uit Syrië. Daarnaast woont Jacob al meer dan 5 jaar in Nederland, terugsturen is dan niet meer verantwoord.