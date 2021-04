Jacob en Tina moeten na zes jaar ‘terug’ naar land waar ze nooit geweest zijn en taal niet van kennen

Juf Pleuni van de Nijmeegse Michiel de Ruyter-basisschool die hij tot afgelopen zomer bezocht, houdt deze week een solidariteitsactie. Zijn huidige (middelbare) school, Notre Dame in Ubbergen gaat ook een spandoek voor Jacob ophangen. Schooldirecteur Marij van Deutekom: ,,Het is zo vanzelfsprekend om 100 procent achter Jacob te gaan staan. We doen wat we kunnen.”