Jamai gaat de Vierdaagse lopen voor het goede doel

Twijfel over naam Gebroeders Van Limburg­plein

10:04 NIJMEGEN - Er is grote twijfel onder Nijmeegse gemeenteraadsleden of de naam van het Gebroeders Van Limburgplein veranderd moet worden in Gebroeders Van Lymborchplein. Ook de eigenaar van restaurant De Nieuwe Winkel, dat binnenkort aan het plein in de Benedenstad opent, ziet liever geen andere naam.