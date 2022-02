Jan en Bennie zijn bij generaties wereldberoemd in Overasselt: ‘De liefde tussen ons wordt steeds groter’

Geheimzin­ni­ge aanslag in het Kronenbur­ger­park in 1944 blijkt verzetsac­tie van Nijmeegse jongens

NIJMEGEN - Bijna tachtig jaar lang bleef het een mysterie: wie doodde op 6 juli 1944 in het Nijmeegse Kronenburgerpark de Duitse SS’er Otto Geschefsky? Het was een beladen aanslag, want de Duitse bezetter reageerde daar op met de executie van elf verzetsmensen. Historicus Henk Termeer ging op zoek naar de daders en vond ze, in Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

