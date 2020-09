Jan Troost, een leven lang in een rolstoel op de barricade: ‘Ons ongestraft beledigen kan niet meer’

vrijdaginterviewStrijdvaardig rolde Jan Troost in de jaren 70 en 80 door Nijmegen: hij liet zien dat je geen stoep op kon, geen gebouw binnenkwam of geen geld kon pinnen met een rolstoel. Nu pakt hij de draad weer op. ,,Ik ben weer thuis!”

Jan Troost heeft een zeldzame aandoening, die maakt dat hij snel zijn botten breekt: osteogenesis imperfecta. Het weerhield hem niet om in zijn rolstoel barricades te bestijgen.

Wat voor kindertijd had u?

,,In de buurt had ik vriendjes en vriendinnetjes met wie ik buiten speelde. Ik was een boefje. Omdat ik in een rolstoel zat, moest ik het hebben van mijn babbel en van ideeën.''

,,Ik ging naar een gewone lagere school in Dordrecht. Omdat ik vaak botten brak - toen ik klein was veertig keer - en ik regelmatig in het ziekenhuis lag, was ik maanden afwezig. Geen middelbare school durfde mij aan te nemen: ik was te breekbaar. Daarom ben ik op mijn twaalfde naar de Sint Maartenskliniek verhuisd, naar een school en een internaat voor mensen met een handicap."

Hoe was dat?

,,Wennen. Zeker in het begin. Tegelijkertijd gaf het vrijheid. Ik was thuis overbeschermd door mijn ouders.

,,Van een gewone klas ging ik naar een klein klasje met vijf personen. En ik zat plotseling tussen alléén maar gehandicapten. We werden afgeschermd van het gewone leven. Elk jaar kwam er een busje plattelandsvrouwen om ons, zielige, ongelukkige kinderen, te knuffelen.

,,Toen bij de bouw van cultureel centrum De Lindenberg geen rekening was gehouden met gehandicapten, zijn we vanuit de Sint Maartenskliniek gaan demonstreren. Ik was veertien."

Quote Ik was boos dat gehandicap­ten weggestopt werden in bossen en niet meetelden. Onze dromen werden ons ontnomen Jan Troost