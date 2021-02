Jan van Delft (85) las de bijsluiter van het Pfizer-vaccin, nu heeft hij zijn twijfels

VIDEO Ton Hendriks laat puin op Plein 1944 opruimen en neemt zelf even een kijkje: ‘in de put en zand erover’

3 februari NIJMEGEN - ,,Schuif het puin in de put en stort er zand over.” Vastgoedmagnaat Ton Hendriks komt persoonlijk instructies geven op Plein 1944. Daar is een bedrijf bezig het losliggende puin op te ruimen. Na klachten van ondernemers uit de buurt en vragen uit de politiek, maakt hij een begin met ‘het gapend gat’ in het centrum van Nijmegen.