Janssen-prik zonder afspraak in het Goffertstadion in Nijmegen

NIJMEGEN - Prikken zonder afspraak. De GGD stelt deze mogelijkheid open voor mensen voor wie het moeilijk is om een vaccinatie te regelen. Zij kunnen van donderdag tot en met zondag terecht in het Gofferstadion, van 8.00 tot 13.00 uur. Het vaccin dat wordt gebruikt is Janssen. Daarmee ben je met één prik volledig gevaccineerd. Na twee weken is de vaccinatie werkzaam.

Het prikken zonder afspraak stond al op de planning bij de GGD Gelderland-Zuid. ,,We hopen hiermee mensen binnen te halen die anders lastig te bereiken zijn", zegt een woordvoerder. ,,Bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd zijn of een migratieachtergrond hebben. Juist nu het aantal besmettingen oploopt, is de noodzaak nóg hoger.” Hij benadrukt dat deze prikmogelijkheid niet specifiek is bedoeld voor jongeren of studenten.

Legitimatie

Ook in andere regio's zetten GGD's de inloop-vaccinatie in. Vooral in wijken waar mensen minder geneigd zijn zich te laten vaccineren.

Het aantal vaccins is gelimiteerd, ongeveer honderd per dag. Wie misgrijpt moet een andere dag terugkomen. Wie zich wil laten prikken moet minstens 18 jaar zijn en een geldig legitimatiebewijs meenemen want de GGD heeft het BSN-nummer nodig. Dit staat op een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Een verblijfsvergunning is ook goed.

,,Voor ons is dit een pilot", zegt de GGD-woordvoerder. ,,Als de toeloop groot is, breiden we het uit. Ook overwegen we om met mobiele prikposten bepaalde wijken in te gaan.”

Besmettingen toegenomen

Het aantal besmettingen in Nijmegen is de laatste dagen sterk toegenomen. Op 13 juli geeft de website Plet de Curve 175 besmettingen aan en op 11 juli 129. Twee weken geleden waren het er slechts 4. Het uitgaanscentrum van Nijmegen was de afgelopen week coronarisicogebied. In meer dan twintig zaken zijn mensen besmet geraakt. Vooral jongeren en studenten zijn positief getest.