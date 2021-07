Jaren 70-kolos Radboud Universiteit verdwijnt onder sloophamer

mijn mooiste Vierdaagse Petra werd verliefd op Duitse militair Bernd en nu zijn ze nog samen: ‘De liefde van mijn leven’

21 juli Wauw, wat een knappe vent daar in uniform. Dat was wat de Nijmeegse Petra Post (56) dacht toen ze tijdens de Vierdaagsefeesten in 1986 in het Nijmeegse Kolpinghuis was. Maar dat ze jaren later zou trouwen met ‘die knappe Duitse militair’ die ze daar tegenkwam...