Jasmijn is onderweg naar haar ‘thuis thuis’: ‘Vind het altijd fijn om naar mijn ouders te gaan’

Een halve eeuw bij de betonfa­briek: Rinie last al mallen sinds Peppi en Kokki

MALDEN - Het is herfst 1972. De wereld is nog maar net bekomen van de aanslag op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München, in Amerika begint het Watergate-schandaal dat president Richard Nixon de kop zou kosten, en clownsmatrozen Peppi en Kokki zijn voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien.

8:12